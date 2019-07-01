Житель Пензы перевел мошеннику 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1961 года рождения лишился 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника.

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«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился следователем главного следственного управления по городу Москве. Лжесотрудник правоохранительных органов сказал, что пензенцу полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные средства в сумме 312 тыс. рублей. Для ее получения мужчине якобы следовало оплатить услуги адвоката, страховку и комиссию за перевод денежных средств. За месяц гражданин перечислил на различные счета более 1 млн. 200 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время по факту мошенничества организована проверка.

Все обстоятельства совершенного преступления выясняются.