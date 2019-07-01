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Житель Пензы перевел мошеннику 1,2 млн. рублей

09:07 | 01.07.2019 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1961 года рождения лишился 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника.

Житель Пензы перевел мошеннику 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился следователем главного следственного управления по городу Москве. Лжесотрудник правоохранительных органов сказал, что пензенцу полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные средства в сумме 312 тыс. рублей. Для ее получения мужчине якобы следовало оплатить услуги адвоката, страховку и комиссию за перевод денежных средств. За месяц гражданин перечислил на различные счета более 1 млн. 200 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время по факту мошенничества организована проверка.

Все обстоятельства совершенного преступления выясняются.

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