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Владелец кафе в Заречном осужден за фиктивное трудоустройство повара

08:53 | 05.07.2019 | Криминал

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Заречный, 5 июля 2019. PenzaNews. Владелец одного из кафе в Заречном Пензенской области, признанный судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях.

Владелец кафе в Заречном осужден за фиктивное трудоустройство повара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале марта 2019 года к директору одного из зареченских обществ с ограниченной ответственностью обратился местный житель, с которым тот договорился за вознаграждение в размере 20 тыс. рублей изготовить для него и его знакомого фиктивные записи в трудовых книжках о трудоустройстве», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 14 марта владелец кафе передал жителю Заречного бланк трудовой книжки с записями о его фиктивной трудовой деятельности в качестве повара, находясь в салоне автомашины.

«При этом сообщил, что приятелю последнего он позже изготовит бланк трудовой книжки с внесением в него заведомо ложных сведений о трудоустройстве. Злоумышленник за незаконные действия получил от зареченца 20 тыс. рублей. Непосредственно после передачи денег руководитель фирмы был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что приговор вступил в законную силу.

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