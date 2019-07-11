В Пензе завершено расследование дела об организации азартных игр в кафе и на СТО Криминал

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела по факту эксплуатации 24 игровых автоматов в нескольких кафе, барах, закусочных, на автомойках и станциях технического обслуживания Пензы и нарушения авторских прав завершено в Пензе.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, с июня 2017 года по июнь 2018 года пензенец 1986 года рождения незаконно организовал и проводил в Пензе азартные игры в составе группы лиц, в которую, кроме него, входили еще трое мужчин.

По ее словам, злоумышленники занимались вопросами приобретения игровых терминалов, их поставкой, размещением и хранением, поиском помещений для них, следили за работоспособностью, выплачивали выигрыши и контролировали проигранные средства.

«Они применяли меры конспирации путем отключения автоматов в период проверок со стороны сотрудников правоохранительных органов. 32-летний обвиняемый осуществлял общий контроль и руководство за действиями участников группы, проводил их инструктажи, вел учет и распределение полученных доходов от незаконной игорной деятельности между соучастниками», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий игровое оборудование изъято сотрудниками правоохранительных органов.

«Кроме того, организатор незаконных азартных игр совершил нарушение авторских прав. Без оформления с правообладателем договора в соответствии требованиями гражданского законодательства путем копирования в интернете приобрел программные приложения с установленными на них «барабанными» видеослотовыми играми, правообладателем которых является компания иностранного государства, после чего произвел их установку на жесткие диски не менее четырех игровых терминалов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем», — отметила она.

По словам Татьяны Махницкой, в результате правообладателю причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 12 тыс. евро, или около 900 тыс. рублей.

«Заместителем прокурора Пензенской области утверждено обвинительное заключение, после вручения его копий обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ.