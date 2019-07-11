EN
15:03:45 Четверг, 11 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершено расследование дела об организации азартных игр в кафе и на СТО

08:09 | 11.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела по факту эксплуатации 24 игровых автоматов в нескольких кафе, барах, закусочных, на автомойках и станциях технического обслуживания Пензы и нарушения авторских прав завершено в Пензе.

В Пензе завершено расследование дела об организации азартных игр в кафе и на СТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, с июня 2017 года по июнь 2018 года пензенец 1986 года рождения незаконно организовал и проводил в Пензе азартные игры в составе группы лиц, в которую, кроме него, входили еще трое мужчин.

По ее словам, злоумышленники занимались вопросами приобретения игровых терминалов, их поставкой, размещением и хранением, поиском помещений для них, следили за работоспособностью, выплачивали выигрыши и контролировали проигранные средства.

«Они применяли меры конспирации путем отключения автоматов в период проверок со стороны сотрудников правоохранительных органов. 32-летний обвиняемый осуществлял общий контроль и руководство за действиями участников группы, проводил их инструктажи, вел учет и распределение полученных доходов от незаконной игорной деятельности между соучастниками», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий игровое оборудование изъято сотрудниками правоохранительных органов.

«Кроме того, организатор незаконных азартных игр совершил нарушение авторских прав. Без оформления с правообладателем договора в соответствии требованиями гражданского законодательства путем копирования в интернете приобрел программные приложения с установленными на них «барабанными» видеослотовыми играми, правообладателем которых является компания иностранного государства, после чего произвел их установку на жесткие диски не менее четырех игровых терминалов, используемых для проведения азартных игр с материальным выигрышем», — отметила она.

По словам Татьяны Махницкой, в результате правообладателю причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 12 тыс. евро, или около 900 тыс. рублей.

«Заместителем прокурора Пензенской области утверждено обвинительное заключение, после вручения его копий обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ.

Загрузка...
Читайте также
Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора Пропавший житель Заречного найден убитым
В усадьбе Голицыных организуют праздник «Зубриловские жемчужины» В Пензенской области зафиксирован рост производства скота и птицы на убой
В Кузнецке собрали около 700 снимков фронтовиков для панно к 75-летию Победы Иван Белозерцев в Пензе провел встречу с Вячеславом Тимченко
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама