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Житель Пензы лишился почти 60 тыс. рублей, пытаясь нанять бригаду каменщиков

08:35 | 12.07.2019 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. 32-летний житель Пензы перевел мошеннику в общей сложности 57 тыс. рублей, пытаясь нанять бригаду каменщиков для работы в Москве с помощью объявления в интернете. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы лишился почти 60 тыс. рублей, пытаясь нанять бригаду каменщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что спустя некоторое время после размещения объявления пензенец получил сообщение в мобильном приложении WhatsApp о готовности бригады каменщиков с опытом работы выехать из Крыма в столицу для выполнения работ.

«После этого гражданину позвонил неизвестный. Он сказал, что для проезда рабочих необходимо оплатить бензин для двух микроавтобусов на сумму 24 тыс. рублей. Заявитель перевел запрашиваемую сумму на счет банковской карты. На следующий день незнакомец позвонил снова, сказал, что на границе у некоторых каменщиков возникли проблемы, поэтому необходимо перевести еще 33 тыс. рублей. Гражданин перечислил и эту сумму. Затем он снова позвонил неизвестному, который признался, что обманул заявителя и отбывает наказание в колонии», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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