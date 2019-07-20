В Пензе подростка заподозрили в краже денег из незапертой квартиры Криминал

Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в Пензе в отношении 15-летнего юноши.

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«По данным следствия, вечером 12 июля несовершеннолетний 2003 года рождения, находясь в подъезде дома на улице Пушкина в Пензе, обнаружил, что дверь в одну из квартир не заперта. Увидев на тумбочке около входной двери денежные средства, подросток похитил их», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что впоследствии юноша потратил 5,5 тыс. рублей по своему усмотрению.

«В момент кражи хозяйка квартиры находилась дома, но не сразу обнаружила, что денежные средства пропали», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.