В Пензе организована проверка по факту мошенничества с выдачей кредита Криминал

Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась более 18 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при попытке получить кредит.

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«По ее словам, на одном из сайтов она оставила заявку. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что собеседнице одобрен кредит. После этого с ней связалась незнакомка, представившаяся курьером банка. Она пояснила, что для оформления кредитной карты требуется оплатить страховку в сумме 14 тыс. 300 рублей и доставку — 4 тыс. 129 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции злоумышленников, но кредит так и не получила.

Обстоятельства совершенного преступления выясняются.