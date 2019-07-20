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В Пензе организована проверка по факту мошенничества с выдачей кредита

16:59 | 20.07.2019 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась более 18 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при попытке получить кредит.

В Пензе организована проверка по факту мошенничества с выдачей кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ее словам, на одном из сайтов она оставила заявку. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что собеседнице одобрен кредит. После этого с ней связалась незнакомка, представившаяся курьером банка. Она пояснила, что для оформления кредитной карты требуется оплатить страховку в сумме 14 тыс. 300 рублей и доставку — 4 тыс. 129 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции злоумышленников, но кредит так и не получила.

Обстоятельства совершенного преступления выясняются.

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