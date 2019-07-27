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В Пензе школьник проведет 6 лет в колонии за смерть сверстника

10:11 | 27.07.2019 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 15-летний учащийся одной из школ Пензы лишен свободы на 6 лет за смерть сверстника в результате конфликта из-за девушки, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В Пензе школьник проведет 6 лет в колонии за смерть сверстника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор Ленинского районного суда Пензы без изменения, а жалобу адвоката юноши — без удовлетворения», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с осужденного в пользу родителей скончавшегося подростка взысканы денежные средства в размере более 68 тыс. рублей, потраченные на похороны, а также компенсация морального вреда в сумме 1,5 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 14 сентября 2018 года на улице Островского в Пензе произошел конфликт между подростками из-за девушки. В ходе него один из юношей ударил другого рукой и ногой по голове. В результате тот получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой умер на следующее утро.

Вину в совершении преступления школьник не признал.

За совершение преступления, предусмотренного 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», юноша приговорен к 6 годам лишения свободы. До совершеннолетия он будет отбывать наказание в воспитательной колонии, затем — в ИК общего режима.

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