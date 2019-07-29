Присвоивший более 2 млн. рублей почтальон из Пензенской области сдался полиции Криминал

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Почтальон из села Наровчат Пензенской области, скрывшийся с более чем 2 млн. рублей, которые предназначались для выплаты пенсий, сам явился в полицию и вернул 1 млн. 585 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службы региональной прокуратуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При допросе мужчина признал вину в совершенном преступлении, рассказав, что часть из присвоенных денежных средств он потратил в Москве, в том числе на приобретение автомобиля, который также выдал сотрудникам правоохранительных органов», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что, по словам мужчины, на преступление его толкнуло желание улучшить свое материальное положение.

Читайте также

Пензенский губернатор возмущен низкими зарплатами работников почты

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июля почтальон из села Наровчат Пензенской области исчез с деньгами в сумме 2 млн. 163 тыс. 800 рублей, которые предназначались для пенсионных выплат жителям района.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Происшествие не отразилось на выплате пенсий. Все обязательства перед гражданами были выполнены в срок и в полном объеме.