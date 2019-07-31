Жительница Мокшанского района перевела мошенникам 139 тыс. рублей в надежде на компенсацию Криминал

Мокшан, 31 июля 2019. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области перевела 139 тыс. рублей мошенникам в надежде получить компенсацию в сумме примерно в три раза больше.

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«На ее телефон позвонила неизвестная. Она представилась судебным приставом и сказала, что собеседнице полагается компенсация в размере 450 тыс. рублей за ранее приобретенный товар, который на самом деле оказался контрафактом. Звонившая сказала, что для оформления компенсации необходимо позвонить по телефонам, которые она укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что женщина перечислила почти 140 тыс. рублей на имя неизвестного ей человека в течение недели.

«По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в пресс-службе.