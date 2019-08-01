В Пензенской области у депутата конфискован автомобиль Криминал

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд изменил приговор Сосновоборского районного суда в отношении признанного виновным в незаконной охоте депутата комитета местного самоуправления Шугуровского сельсовета Валерия Ошкина, согласившись с доводами прокуратуры о необходимости конфискации принадлежащего ему автомобиля «УАЗ Хантер».

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«В декабре 2018 года депутат застрелил из принадлежащего его знакомому охотничьего карабина двух косуль, причем разрешительных документов на это у него не имелось. Туши зверей злоумышленник погрузил в принадлежащий ему автомобиль «УАЗ Хантер», после чего был задержан сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

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В нем поясняется, что суд в Сосновоборске, вопреки позиции гособвинителя, не нашел оснований для конфискации автомобиля.

«Прокуратура Сосновоборского района принесла апелляционное представление, в котором указала, что автомашина осужденного, являющаяся средством совершения преступления, подлежит конфискации в силу требований уголовного закона», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по результатам рассмотрения представления областным судом транспортное средство обращено в доход государства.