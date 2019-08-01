Подозреваемый в присвоении более 2 млн. рублей почтальон полностью возместил ущерб Криминал

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Почтальон из села Наровчат Пензенской области, который сначала скрылся с деньгами в сумме более 2 млн. рублей, а затем самостоятельно явился в правоохранительные органы, полностью возместил причиненный преступлением ущерб. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Установлено, что умысел на совершение хищения возник у подозреваемого в день преступления после того, как он получил денежные средства для доставки [пенсионных выплат]. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, мужчина отклонился от маршрута и уехал в Республику Мордовия, откуда направился в Москву. Когда он осознал тяжесть совершенного им деяния и то, что не сможет скрыться от сотрудников полиции, злоумышленник решил признаться в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что мужчина, работающий на почтамте с февраля 2019 года, зарекомендовал себя исполнительным и дисциплинированным сотрудником, характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности он не привлекался.

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В пресс-службе отметили также, что мужчина сдался полиции в тот момент, когда оперативники готовились выехать в служебную командировку в столицу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июля почтальон из села Наровчат Пензенской области исчез с деньгами в сумме 2 млн. 163 тыс. 800 рублей, которые предназначались для пенсионных выплат жителям района. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Происшествие не отразилось на выплате пенсий. Все обязательства перед гражданами удалось выполнить в срок и в полном объеме.

28 июля почтальон сам явился в полицию и вернул около 1,6 млн. рублей. Часть денежных средств он потратил в Москве, в том числе на приобретение автомобиля, который также выдал сотрудникам правоохранительных органов.