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Жительница Пензы лишилась денег при продаже свадебного платья за рубеж

08:53 | 12.08.2019 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Жительница Пензы стала жертвой мошенничества, пытаясь продать свадебное платье за 15 тыс. рублей через сайт объявлений Avito.ru иностранной покупательнице.

Жительница Пензы лишилась денег при продаже свадебного платья за рубеж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На следующий день после размещения объявления на ее телефон поступило SMS с номера, зарегистрированного на территории одной из стран ближнего зарубежья, от неизвестного ранее абонента с предложением приобрести платье и продолжить общение в мобильном приложении. Неизвестная, от имени которой велась переписка, сказала, что проживает за пределами России и перевести деньги не может», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что злоумышленница предложила свой вариант перечисления оплаты за товар.

«Следуя ее условиям, жительница Пензы создала электронный кошелек, на счет которого внесла 3 тыс. 166 рублей для конвертации валюты, после чего перешла по ссылке, которую ей прислала неизвестная. Впоследствии гражданка обнаружила, что деньги со счета ее электронного кошелька списаны. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.

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