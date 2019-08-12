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В Рамзае задержан бездомный, подозреваемый в совершении двух краж

09:54 | 12.08.2019 | Криминал

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Рамзай, 12 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в совершении двух краж в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Рамзае задержан бездомный, подозреваемый в совершении двух краж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что одно из преступлений было совершено ночью в магазине — злоумышленник, открыв пластиковое окно, украл 37 тыс. рублей.

«В тот же день в полицию поступило заявление об аналогичной краже в том же селе. Неизвестный, предположительно, подобрав ключи к входной двери, проник в магазин строительных материалов, где из кассы похитил 5,5 тыс. рублей», — пояснили в управлении.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По фактам краж возбуждены уголовные дела», — добавили в УМВД.

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