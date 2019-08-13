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Вступил в силу приговор судье в отставке Владимиру Стасенкову

18:34 | 13.08.2019 | Криминал

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Судебная коллегия по уголовным делам Верхового суда РФ оставила без изменения приговор Пензенского областного суда от 21 марта 2019 года, которым 56-летний судья в отставке Владимир Стасенков признан виновным в покушении на мошенничество.

Вступил в силу приговор судье в отставке Владимиру Стасенкову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в своих апелляционных жалобах Владимир Стасенков и его защитник попытались оспорить фактические обстоятельства дела, указали на нарушения уголовно-процессуального закона и суровость назначенного наказания, однако приведенные ими доводы не стали основанием для изменения приговора.

«Он вступил в законную силу 6 августа», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году судья Саратовского областного суда Владимир Стасенков получил от своего знакомого, который действовал в рамках оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 150 тыс. рублей и муляжи купюр на общую сумму 5 млн. рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения в размере 15 млн. рублей.

Деньги предназначались судье за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного к 8 годам колонии за мошенничество, и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим оправданием мужчины.

Владимир Стасенков был задержан сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном заседании свою вину он не признал.

21 марта 2019 года Пензенский областной суд вынес в отношении Владимира Стасенкова обвинительный приговор. За покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в 500 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года.

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