Вступил в силу приговор судье в отставке Владимиру Стасенкову Криминал

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Судебная коллегия по уголовным делам Верхового суда РФ оставила без изменения приговор Пензенского областного суда от 21 марта 2019 года, которым 56-летний судья в отставке Владимир Стасенков признан виновным в покушении на мошенничество.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в своих апелляционных жалобах Владимир Стасенков и его защитник попытались оспорить фактические обстоятельства дела, указали на нарушения уголовно-процессуального закона и суровость назначенного наказания, однако приведенные ими доводы не стали основанием для изменения приговора.

«Он вступил в законную силу 6 августа», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году судья Саратовского областного суда Владимир Стасенков получил от своего знакомого, который действовал в рамках оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 150 тыс. рублей и муляжи купюр на общую сумму 5 млн. рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения в размере 15 млн. рублей.

Деньги предназначались судье за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного к 8 годам колонии за мошенничество, и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим оправданием мужчины.

Владимир Стасенков был задержан сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном заседании свою вину он не признал.

21 марта 2019 года Пензенский областной суд вынес в отношении Владимира Стасенкова обвинительный приговор. За покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в 500 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года.