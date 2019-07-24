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Прокуратура намерена добиться повторного рассмотрения дела Савина, Ширшиной и Титковой

17:10 | 24.07.2019 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Прокуратура подала в Пензенский областной суд апелляционное представление с просьбой направить на повторное рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой, приговор по которому Ленинский районный суд вынес 28 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению Ольга Волчихина.

Прокуратура намерена добиться повторного рассмотрения дела Савина, Ширшиной и Титковой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, документ подписал начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов, который был одним из двух представителей гособвинения при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Ольга Волчихина пояснила, что прокуратура не согласна с оправданием Валерия Савина по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и Ирины Ширшиной по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Собеседница агентства добавила, что также гособвинение возражает против переквалификации действий Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой с мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ) на служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ), поскольку это позволило освободить их от наказания в связи с истечением сроков давности.

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Она уточнила, что дополнительное апелляционное представление планируется внести после того, как будет готов протокол заседаний, длившихся около 10 месяцев, объем которого, как ожидается, составит около 2 тыс. листов.

Кроме того, Ольга Волчихина подчеркнула, что прокуратура будет добиваться рассмотрения уголовного дела в другом составе суда.

В свою очередь адвокаты Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой — Алексей Агафонов и Зинаида Юматова соответственно — обжаловали приговор в установленный законом срок.

Защитник Валерия Савина Алексей Шуварин пояснил ИА «PenzaNews», что они не стали подавать жалобу, поскольку считают приговор в своей части законным и обоснованным.

Вместе с тем адвокат бывшего вице-губернатора добавил, что в суд направлено возражение на апелляционное представление прокуратуры, в котором содержится просьба оставить приговор без изменения.

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