Прокуратура намерена добиться повторного рассмотрения дела Савина, Ширшиной и Титковой Криминал

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Прокуратура подала в Пензенский областной суд апелляционное представление с просьбой направить на повторное рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой, приговор по которому Ленинский районный суд вынес 28 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению Ольга Волчихина.

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По ее словам, документ подписал начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов, который был одним из двух представителей гособвинения при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Ольга Волчихина пояснила, что прокуратура не согласна с оправданием Валерия Савина по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и Ирины Ширшиной по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Собеседница агентства добавила, что также гособвинение возражает против переквалификации действий Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой с мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ) на служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ), поскольку это позволило освободить их от наказания в связи с истечением сроков давности.

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Она уточнила, что дополнительное апелляционное представление планируется внести после того, как будет готов протокол заседаний, длившихся около 10 месяцев, объем которого, как ожидается, составит около 2 тыс. листов.

Кроме того, Ольга Волчихина подчеркнула, что прокуратура будет добиваться рассмотрения уголовного дела в другом составе суда.

В свою очередь адвокаты Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой — Алексей Агафонов и Зинаида Юматова соответственно — обжаловали приговор в установленный законом срок.

Защитник Валерия Савина Алексей Шуварин пояснил ИА «PenzaNews», что они не стали подавать жалобу, поскольку считают приговор в своей части законным и обоснованным.

Вместе с тем адвокат бывшего вице-губернатора добавил, что в суд направлено возражение на апелляционное представление прокуратуры, в котором содержится просьба оставить приговор без изменения.