В Колышлейском районе подросток подозревается в угоне машины и мопеда у родственников Криминал

Колышлей, 14 августа 2019. PenzaNews. Несовершеннолетний юноша подозревается в угоне машины и мопеда, принадлежащих его родственникам, в деревне Названовка Колышлейского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из родственников подростка заявил, что от дома по месту жительства в вечернее время неизвестные лица угнали автомобиль «Volkswagen Passat», воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами. Мужчина обнаружил машину в 20 метрах от своего дома», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что час спустя в полицию позвонила женщина, у которой из незапертого сарая на территории домовладения был похищен мопед.

«Участковые уполномоченные полиции остановили мопед на 57 км дороги «Пенза — Сердобск». Им управлял несовершеннолетний», — пояснили в управлении.

По факту неправомерного завладения транспортными средствами проводится проверка.