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Завершено расследование убийства на улице Краснова в Пензе

08:09 | 15.08.2019 | Криминал

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. 48-летняя жительница Пензы предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Завершено расследование убийства на улице Краснова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 9 февраля она и ее сожитель на кухне по месту жительства на улице Краснова в Пензе распивали спиртные напитки вместе со знакомым. Внезапно между мужчиной и женщиной произошла ссора. Она вооружилась взятым с кухонного стола ножом и нанесла им не менее четырех ударов в грудь сожителя», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что прибывший на место происшествия сын женщины сообщил о случившемся в полицию.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина скончался от колото-резаного ранения груди», — пояснили в пресс-службе.

В ходе предварительного следствия обвиняемая по решению суда находилась под стражей.

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