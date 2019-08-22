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Подросток из Заречного осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков

09:20 | 22.08.2019 | Криминал

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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Несовершеннолетний юноша из Заречного Пензенской области 2001 года рождения признан судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Подросток из Заречного осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года несовершеннолетний житель Заречного принял решение заняться незаконным сбытом наркотических средств и получать от этого доход в виде денежных средств. С этой целью молодой человек, используя интернет, договорился с не установленным следствием лицом участвовать в совместной деятельности, связанной с незаконными операциями с наркотическими средствами на территории Пензенской области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что том же месяце подросток получил информацию о нахождении на улице Староречной в Пензе оптовой закладки весом более 10 граммов, забрал ее из тайника для последующего сбыта и привлек знакомого, не достигшего возраста уголовной ответственности, для фасовки и упаковки наркотических средств.

«После фасовки оптовой закладки молодой человек оборудовал в лесном массиве возле поселка Монтажный три тайника, в которые поместил три розничные закладки в целях их последующего сбыта, и отправил не установленному следствием лицу точные описания их местонахождения», — сказали в следственном управлении, уточнив, что злоумышленник не довел задуманное до конца, поскольку в ноябре был задержан.

В пресс-службе пояснили, что подростку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.

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