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Жителя Никольского района будут судить за ДТП с двумя погибшими

12:48 | 13.09.2019 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. 43-летний житель станции Ночка Никольского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Жителя Никольского района будут судить за ДТП с двумя погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по данным следствия, после Праздника весны и труда рано утром 2 мая 2019 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, в котором находились четверо пассажиров.

«На территории Никольского района он нарушил еще семь пунктов ПДД, в том числе установленный в населенных пунктах скоростной режим, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в результате не справился с управлением, потерял контроль над автомобилем и допустил съезд в кювет, где машина врезалась в столб и растущее дерево. Двое пассажиров — 39-летняя женщина и 33-летний мужчина — погибли на месте. Здоровью еще одного мужчины был причинен тяжкий вред», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель и сидевший сзади него пассажир отделались незначительными повреждениями.

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