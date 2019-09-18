В Пензе бывший адвокат приговорен к 4 годам колонии за мошенничество на 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено в Пензе бывшему адвокату, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в 2017–2018 годах адвокат получил от потерпевшей сведения о том, что в отношении подконтрольных ей фирм проводят проверки прокуратура, полиция, а также другие правоохранительные и контролирующие органы, лояльного отношения со стороны которых добивалась предпринимательница.

«Располагая указанной информацией, подсудимый решил обмануть потерпевшую и похитить ее денежные средства», — сказал собеседник агентства.

Читайте также

В Пензе адвокат стал фигурантом уголовного дела из-за ситуации с «Инвест-Гарантом»

Он добавил, что с этой целью злоумышленник ввел женщину в заблуждение относительно своей возможности влиять на ход и результаты проверок, при этом та должна была систематически передавать ему денежные средства, которые якобы предназначались сотрудникам прокуратуры Пензенской области и других ведомств.

«Данные действия подсудимый совершать не намеревался, указанными возможностями не обладал», — пояснил представитель суда, уточнив, что полученными деньгами адвокат распорядился по своему усмотрению.

Приговор, провозглашенный 17 сентября, пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Согласно картотеке дел Ленинского районного суда Пензы, речь идет о Денисе Белавцеве. По информации управления Минюста России по Пензенской области, его адвокатский статус был прекращен с 20 июня 2019 года.