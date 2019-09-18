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Мужчина лишился более 600 тыс. рублей при продаже дома в Пачелме

10:29 | 18.09.2019 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. 64-летний мужчина лишился 611 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при продаже дома в Пачелме Пензенской области с помощью объявления в интернете. Об это ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчина лишился более 600 тыс. рублей при продаже дома в Пачелме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что после размещения информации на сайте Avito.ru потерпевшему позвонил незнакомец.

«Злоумышленник сказал, что намерен приобрести жилье, и предложил под предлогом перечисления предоплаты подключить услугу «Мобильный банк» к номеру, который он укажет. После того, как мужчина выполнил эту просьбу, мошенник перезвонил и заявил, что собеседнику якобы необходимо закрыть свой расчетный счет», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что, выполняя инструкции неизвестного, житель Пачелмы перечислил деньги на указанный им счет.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе.

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