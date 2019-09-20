EN
17:06:29 Пятница, 20 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель пензенского села предстанет перед судом за смерть брата

08:57 | 20.09.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. 51-летний житель села Бегуч Камешкирского района Пензенской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предстанет перед судом.

Житель пензенского села предстанет перед судом за смерть брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июля мужчина находился дома в селе Бегуч. Около 21.00 домой вернулся его старший брат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора из-за того, что тот оскорбил родственника нецензурным выражением. Разозлившись, младший брат схватил в коридоре полено и нанес им более 40 ударов по голове и телу старшего. Прекратив избиение, он помог потерпевшему дойти до кровати и уложил спать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, рано утром 23 июля мужчина попытался разбудить родственника, но тот уже не подавал признаков жизни.

«Тогда он обратился к соседям, попросив вызвать полицию и скорую помощь, не сообщив при этом, что причинил телесные повреждения родственнику. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 59-летнего мужчины наступила от черепно-мозговой травмы», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в ходе предварительного следствия житель Камешкирского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, по решению суда находился под стражей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ.

Загрузка...
Читайте также
Решение об эксплуатации или расселении дома на улице Аустрина примут после экспертизы Шаляпин от лица коммунистов призвал Мутовкина прислушиваться к мнению оппозиции
Ахунский переезд в Пензе закроют для автотранспорта в ночь на 24 сентября Заречный вышел в финал конкурса «Миллион «Росатома»
В Пензе организована проверка по факту мошенничества при продаже 3 тонн сахара Пензенский «Дизель» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо-Горький»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement