Житель пензенского села предстанет перед судом за смерть брата Криминал

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. 51-летний житель села Бегуч Камешкирского района Пензенской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предстанет перед судом.

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«По данным следствия, вечером 22 июля мужчина находился дома в селе Бегуч. Около 21.00 домой вернулся его старший брат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора из-за того, что тот оскорбил родственника нецензурным выражением. Разозлившись, младший брат схватил в коридоре полено и нанес им более 40 ударов по голове и телу старшего. Прекратив избиение, он помог потерпевшему дойти до кровати и уложил спать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, рано утром 23 июля мужчина попытался разбудить родственника, но тот уже не подавал признаков жизни.

«Тогда он обратился к соседям, попросив вызвать полицию и скорую помощь, не сообщив при этом, что причинил телесные повреждения родственнику. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 59-летнего мужчины наступила от черепно-мозговой травмы», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в ходе предварительного следствия житель Камешкирского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, по решению суда находился под стражей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ.