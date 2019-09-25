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Суд в Пензе поставил точку в деле о мошенничестве с квартирами, совершенном в 2017 году

08:55 | 25.09.2019 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года назначено пожилой женщине, признанной судом Пензы виновной в совершении мошенничества в 2017 году.

Суд в Пензе поставил точку в деле о мошенничестве с квартирами, совершенном в 2017 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда, злоумышленница убедила двух женщин в том, что работает в строительной организации и может приобрести для них квартиры по заниженной стоимости — за 300 тыс. рублей.

По его словам, обманутые жительницы взяли кредиты и передали мошеннице нужные суммы.

«С указанными средствами та скрылась и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом, в период с 1 июня по 15 сентября она похитила у женщин деньги, не предпринимая никаких действий по выполнению взятых на себя обязательств, тем самым причинив материальный ущерб [...] на общую сумму 600 тыс. рублей», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что во время заседания злоумышленница подала ходатайство о постановлении приговора в особом порядке разбирательства, согласилась с обвинением и раскаялась в содеянном.

«При назначении подсудимой наказания суд учел смягчающие обстоятельства — полное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, а также мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании. Приговор сторонами обжалован не был и вступил в законную силу», — добавил он.

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