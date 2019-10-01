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В Пензе мужчину будут судить за совершенное 20 лет назад убийство таксиста

09:23 | 01.10.2019 | Криминал

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в трех разбойных нападениях и убийстве таксиста, совершенном в Пензе 20 лет назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе мужчину будут судить за совершенное 20 лет назад убийство таксиста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 9 июня 1999 года обвиняемый в составе группы лиц из четырех человек совершил разбойное нападение и убийство таксиста. В районе автовокзала на улице Луначарского в Пензе подельники остановили водителя автомашины «ВАЗ-2106», занимавшегося частным извозом, и попросили отвезти в село Уранка Городищенского района. По дороге, проходившей по лесному массиву, злоумышленники напали на потерпевшего, нанося при этом удары ножом в грудь и сдавливая шею петлей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем мужчины отогнали автомобиль в лес, вытащили тело из салона, еще несколько раз ударили его ножом, монтировкой и штыковой лопатой, после чего закопали.

«Подельники завладели автомашиной потерпевшего стоимостью 28,5 тыс. рублей и автомагнитолой за 400 рублей. Впоследствии автомобиль один из соучастников отогнал в Саратов и реализовал ее третьему лицу», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, два других разбойных нападения были совершены несколькими днями ранее.

«Пятеро соучастников осуждены Пензенским областным судом. Один из них скрылся от органов следствия — обвиняемый на протяжении 20 лет проживал в Саратовской области без документов. В результате проведения сотрудниками УМВД России по Пензенской области оперативно-разыскных мероприятий его местонахождение было установлено», — уточнила представитель следственного управления.

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