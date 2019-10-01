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Житель Пензы лишился 25 тыс. рублей в надежде получить «бонусные баллы» от банка

11:18 | 01.10.2019 | Криминал

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. 28-летний житель Пензы, надеявшийся получить «бонусные баллы» от банка, лишился 25 тыс. рублей.

Житель Пензы лишился 25 тыс. рублей в надежде получить «бонусные баллы» от банка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обратившись в полицию, мужчина пояснил, что на его телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником одного из банков. Она сказала, что у него якобы накопилось 9 тыс. «бонусных баллов», которые можно вывести на счет банковской карты. Под этим предлогом незнакомка попросила продиктовать реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS, что мужчина и сделал. Позже он обнаружил, что со счета его карты списано 25 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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