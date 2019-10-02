Бывший почтальон, присвоивший пять мешков денег, получил условный срок Криминал

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено в Пензенской области бывшему почтальону, присвоившему более 2 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она напомнила, что преступление было совершено 20 июля 2019 года, когда 49-летний мужчина получил в кассе пять мешков с денежными средствами в сумме 2 млн. 163 тыс. 800 рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий жителям, погрузил их в личный автомобиль и уехал сначала в Мордовию, а затем в Москву.

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«На похищенные денежные средства он приобрел в Коломне автомобиль «Lifan 215800» и планировал купить дом, однако раскаялся и 28 июля явился в органы внутренних дел Нижнеломовского района с явкой с повинной. Злоумышленник пояснил, что на преступление пошел из-за низкой заработной платы и тяжелого материального положения», — пояснила собеседница агентства.

Представитель прокуратуры уточнила, что мужчина полностью добровольно возместил причиненный ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.