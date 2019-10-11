Вступил в силу приговор бизнесмену из Кузнецка по делу о хранении спиртного без лицензии Криминал

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель Сергей Петров из Кузнецка Пензенской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», вступил в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина незаконно хранил в гараже своей знакомой 304 бутылки объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью и этикетками водки, а также 660 канистр объемом по 5 литров со спиртом крепостью 95%.

«Стоимость нелегального алкоголя превысила 213 тыс. рублей, что является крупным размером», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что суд первой инстанции назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

«Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в вышестоящий суд, ссылаясь на недоказанность вины. В соответствии с позицией прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения», — сказала Светлана Артамонова.