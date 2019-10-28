EN
17:48:42 Понедельник, 28 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой вступил в силу приговор мужчине, укравшему деньги из храма

11:08 | 28.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 33-летнему жителю села Оленевка Пензенской области назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно за совершение краж, вступил в законную силу.

Под Пензой вступил в силу приговор мужчине, укравшему деньги из храма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в январе 2019 года злоумышленник проник в дом председателя приходского совета местной религиозной организации, откуда похитил газонокосилку, электронасос и электропилу общей стоимостью более 10 тыс. рублей.

«Газонокосилку он сдал в ломбард, остальное оставил себе», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что 10 февраля мужчина топором взломал оконную раму и проник в помещение храма священноисповедника Иоанна Оленевского, где вскрыл ящики для пожертвований и похитил находившиеся в них деньги.

Читайте также

Для храма в Заречном будет написана икона «Неопалимая Купина»

«Кроме того, он забрал денежные средства из церковной лавки и одну бутылку вина», — сказала Светлана Артамонова, пояснив, что кагор мужчина выпил, а часть денег отдал сожительнице.

Представитель прокуратуры отметила, что вычислить преступника полицейским удалось с помощью служебной собаки.

«Вину мужчина, который ранее работал истопником в келье старца Иоанна Оленевского, признал полностью», — пояснила она.

Светлана Артамонова сообщила, что иск представителя потерпевшего на сумму более 105 тыс. рублей о возмещении ущерба, причиненного в связи с проникновением в помещение храма, передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Загрузка...
Читайте также
В Земетчино при опрокидывании «ВАЗа» погибли два человека В Москве удалось достичь понимания по вопросу строительства школы в «Спутнике» в 2020 году
В Пензенской области не могут приобрести в новостройках двухкомнатные квартиры для врачей В Вадинском районе женщину будут судить за неуплату алиментов
Гришаев прокомментировал планы по строительству детской поликлиники в «Спутнике» Пензенские аграрии собрали 2 млн. тонн сахарной свеклы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement