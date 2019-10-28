Под Пензой вступил в силу приговор мужчине, укравшему деньги из храма Криминал

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 33-летнему жителю села Оленевка Пензенской области назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно за совершение краж, вступил в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в январе 2019 года злоумышленник проник в дом председателя приходского совета местной религиозной организации, откуда похитил газонокосилку, электронасос и электропилу общей стоимостью более 10 тыс. рублей.

«Газонокосилку он сдал в ломбард, остальное оставил себе», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что 10 февраля мужчина топором взломал оконную раму и проник в помещение храма священноисповедника Иоанна Оленевского, где вскрыл ящики для пожертвований и похитил находившиеся в них деньги.

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«Кроме того, он забрал денежные средства из церковной лавки и одну бутылку вина», — сказала Светлана Артамонова, пояснив, что кагор мужчина выпил, а часть денег отдал сожительнице.

Представитель прокуратуры отметила, что вычислить преступника полицейским удалось с помощью служебной собаки.

«Вину мужчина, который ранее работал истопником в келье старца Иоанна Оленевского, признал полностью», — пояснила она.

Светлана Артамонова сообщила, что иск представителя потерпевшего на сумму более 105 тыс. рублей о возмещении ущерба, причиненного в связи с проникновением в помещение храма, передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.