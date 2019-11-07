В Пензе экс-директор управляющих компаний обвиняется в злоупотреблении полномочиями Криминал

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы Алексей Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «УК «Комфорт» и ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», директора ООО «РЦ «Комфорт», которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно материалам дела, 48-летний мужчина, занимая должность руководителя в данных организациях, в период с февраля по декабрь 2018 года умышленно, в целях извлечения для себя материальной выгоды перечислял денежные средства, поступающие за обслуживание многоквартирных домов на расчетные счета платежного агента ООО «Расчетный центр «Комфорт», себе, третьим лицам и иным организациям с целью их последующего обналичивания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в результате был причинен существенный ущерб ресурсоснабжающим организациям, которые недополучили денежные средства за оказываемые услуги: ООО «ТНС энерго Пенза» — свыше 17,1 млн. рублей, АО «Пензтеплоснабжение» — более 38,5 млн. рублей, ООО «Горводоканал» — 8,6 млн. рублей.

«Дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», — уточнила собеседница агентства.