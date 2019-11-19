Бастрыкин поручил установить виновных в трагедии на улице Аустрина в Пензе Криминал

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства установить виновных в гибели двоих мужчин на улице Аустрина в Пензе, где автомобиль «Lada Largus» провалился в яму с горячей водой.

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«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Она добавила, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе произошел порыв на теплотрассе, что привело к обрушению грунта и части дорожного полотна на парковке вблизи магазина. В итоге автомобиль «Lada Largus» провалился в яму с горячей водой.

Погибли двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».