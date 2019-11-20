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В Пензе женщина лишилась около 170 тыс. рублей, пытаясь закрыть счет в банке

10:28 | 20.11.2019 | Криминал

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. 54-летняя жительница Пензы лишилась около 170 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника о необходимости закрыть невостребованный банковский счет, по которому могут быть начислены пени.

В Пензе женщина лишилась около 170 тыс. рублей, пытаясь закрыть счет в банке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил женщину в том, что ей следует выполнить ряд операций на рабочем компьютере.

«Следуя инструкциям неизвестного, гражданка предоставила дистанционный доступ к своему компьютеру и осуществила вход в интернет-приложение банка», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что через личный аккаунт клиентки финансового учреждения было похищено 93 тыс. рублей, а на следующий день проделаны аналогичные действия с ее счетом в другом банке, в результате чего женщина лишилась еще 75 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в УМВД, добавив, что принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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