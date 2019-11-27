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В Нижнем Ломове мужчина приговорен к 8,5 годам колонии за убийство сожительницы

16:45 | 27.11.2019 | Криминал

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Нижний Ломов, 27 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 32-летнему мужчине из Нижнеломовского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве сожительницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Нижнем Ломове мужчина приговорен к 8,5 годам колонии за убийство сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ночь на 28 июля 2019 года в съемной квартире в Нижнем Ломове мужчина поссорился с 24-летней сожительницей на почве ревности. Она потребовала покинуть квартиру, демонстрируя при этом в руках кухонный нож. Злоумышленник подошел, нанес ей один удар рукой в область головы, а затем вырвал нож и не менее девяти раз ударил им женщину», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после преступления мужчина скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск — его задержали через несколько дней.

«Убийство было совершено накануне пятого дня рождения сына потерпевшей, который в тот момент спал в той же квартире», — отметила представитель прокуратуры.

Светлана Артамонова уточнила, что приговор суда пока в законную силу не вступил.

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