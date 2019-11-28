Вынесен приговор мужчине, набросившемуся на экс-супругу с отверткой и ножом Криминал

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. 40-летний мужчина приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бывшей супруги в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 30 апреля 2019 года мужчина 1979 года рождения приехал в поселок Спиртзавод, чтобы навестить несовершеннолетнюю дочь. 1 мая он употреблял спиртное, а вечером между ним и бывшей супругой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил металлическую отвертку и нанес ею не менее девяти ударов по голове, телу и рукам женщины. После того как отвертка сломалась, он взял в руку нож и ударил женщину еще не менее трех раз по телу», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что пришедшая в квартиру мать потерпевшей, увидев происходящее, стала звать на помощь.

«Ей удалось вывести дочь во двор дома, где мужчина догнал их и нанес бывшей супруге еще один удар ножом, отчего тот сломался», — сказала Татьяна Махницкая.

По словам представителя следственного управления, женщина 1986 года рождения была госпитализирована в каменскую межрайонную больницу, где ей оказана медицинская помощь.

«Приговор суда пока не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.