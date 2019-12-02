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Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти собутыльника в Засечном

12:39 | 02.12.2019 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 22-летнего жителя села Засечного Пензенской области, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти собутыльника в Засечном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 21 ноября обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, познакомился около дома на улице Светлой в Засечном с потерпевшим. Как оказалось, они проживали в одном доме. Потерпевший пригласил нового знакомого к себе в гости», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил кулаком и ногой по голове потерпевшего, а затем покинул квартиру.

«Тело погибшего обнаружила его мать 23 ноября», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, личность предполагаемого злоумышленника была установлена за несколько часов.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила представитель управления.

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