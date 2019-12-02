Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти собутыльника в Засечном Криминал

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 22-летнего жителя села Засечного Пензенской области, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь на 21 ноября обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, познакомился около дома на улице Светлой в Засечном с потерпевшим. Как оказалось, они проживали в одном доме. Потерпевший пригласил нового знакомого к себе в гости», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил кулаком и ногой по голове потерпевшего, а затем покинул квартиру.

«Тело погибшего обнаружила его мать 23 ноября», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, личность предполагаемого злоумышленника была установлена за несколько часов.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила представитель управления.