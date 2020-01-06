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После гибели троих человек при пожаре в Пензенской области возбуждено уголовное дело

11:00 | 06.01.2020 | Криминал

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Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту пожара в селе Соболевка Каменского района Пензенской области, в результате которого погибли три человека — женщина и двое мужчин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

После гибели троих человек при пожаре в Пензенской области возбуждено уголовное дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«Проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что очаг возгорания находился внутри дома. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить как неосторожное обращение с огнем при курении, так и эксплуатация электроприборов», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что прояснить ситуацию должна судебная пожарно-техническая экспертиза.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельств гибели 79-летней женщины, 71-летнего и 56-летнего мужчин, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему», — сказала Татьяна Махницкая.

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