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В Пензе завершено расследование дела о ДТП на трассе, виновник которого скрылся

08:59 | 09.01.2020 | Криминал

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Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего 18 мая 2019 года ДТП на 630 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензе, где легковой автомобиль сбил велосипедиста 2001 года рождения, после чего водитель скрылся с места аварии.

В Пензе завершено расследование дела о ДТП на трассе, виновник которого скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного расследования установлено, что в 21.30 водитель автомобиля «ВАЗ-2115» – мужчина 1984 года рождения, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в вечернее время на участке дороги с искусственным освещением.

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«Видимость в направлении движения водителя была не ограничена, и велосипедист находился в поле его зрения. Однако из-за того, что мужчина, управлявший автомобилем, отвлекся, не выбрав безопасную дистанцию и боковой интервал, он несвоевременно заметил молодого человека, двигавшегося на велосипеде. После случившегося водитель не остановился и с места происшествия скрылся. Очевидцы ДТП позвонили в полицию и сообщили данные автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, его приметы и регистрационные знаки», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник прятался в доме своего отца в Бессоновском районе.

«Водителю автомобиля «ВАЗ-2115» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сказали в полиции, добавив, что материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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