В Пензе четверо мужчин получили условные сроки за азартные игры и нарушение авторских прав Криминал

Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. Четверо мужчин, которые признаны судом виновными в незаконной организации и проведении в заведениях общепита, автомойках и станциях техобслуживания Пензы азартных игр группой лиц по предварительному сговору, а один из них — еще и в нарушении авторских прав, получили условные сроки.

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«Следствием и судом установлено, что с июня 2017 года по июнь 2018-го мужчина 1986 года рождения, достоверно зная о том, что на территории Пензы отсутствует игорная зона, незаконно организовал и проводил азартные игры в составе группы лиц, в которую кроме него входили еще трое мужчин 1999, 1983 и 1981 годов рождения. С этой целью данная группа лиц арендовала помещения в нескольких кафе, барах, закусочных, автомойках и СТО, где они разместили 24 единицы игрового оборудования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что 32-летний организатор вел учет и распределение полученных доходов, а также без оформления договора с зарубежным правообладателем скачал в интернете приложения с «барабанными» видеослотовыми играми и установил их на жесткие диски четырех терминалов.

«В результате злоумышленник нарушил авторские права, причинив правообладателю имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 12 тыс. евро, что по официальному курсу ЦБ РФ по состоянию на 26 июня 2018 года составляло около 900 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что приговором Октябрьского районного суда Пензы участникам группы назначены наказания в виде лишения свободы условно и штрафов: организатору — 2 года и 200 тыс. рублей, мужчине 1983 года рождения — 1,5 года и 70 тыс. рублей, фигуранту 1999 года рождения — 9 месяцев и 50 тыс. рублей, соучастнику 1981 года рождения — 1 год и 70 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.