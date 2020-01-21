Житель Самары подозревается в аферах с рекламой для пензенских магазинов Криминал

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. 37-летний житель Самары подозревается в совершении мошеннических действий, жертвой которых становились работники магазинов Пензы, переводившие злоумышленнику деньги для оплаты рекламных конструкций.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемого после обращения в полицию администратора торговой сети, которая перечислила 57 тыс. рублей после звонка афериста, выдавшего себя за генерального директора данной организации.

«Он сообщил, что скоро должны привезти баннер и наружную рекламу. За их установку звонивший попросил перевести денежные средства», — пояснили в ведомстве, отметив, что после осуществления перевода телефон собеседника оказался отключен.

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В пресс-службе добавили, что после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» полицейские установили причастность подозреваемого, который незадолго до этого был освобожден из исправительной колонии, к совершению аналогичных действий по отношению к ряду других жителей Пензы.

«При помощи электронного справочника злоумышленник находил различные сетевые организации. Он звонил на стационарные номера магазинов и представлялся их генеральным директором. В ходе разговора мужчина узнавал, сколько денежных средств находится в настоящий момент в кассе, и сообщал о скорой доставке в магазин рекламных конструкций, за установку которых необходимо перевести на его абонентский номер денежные средства. Общая сумма ущерба, причиненного его действиями организациям, составила более 130 тыс. рублей», — сказали в УМВД.

В ведомстве уточнили, что эти деньги житель Самары потратил на личные нужды.