Заказавший через интернет умные часы пензенец получил на почте кусок мыла Криминал

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, совершенного в отношении 27-летнего жителя Пензы, который заказал через интернет умные часы стоимостью около 4 тыс. рублей, а при получении посылки на почте обнаружил вместо оплаченного товара хозяйственное мыло.

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«Он позвонил по контактному номеру, однако ему никто не ответил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что тогда мужчина оформил на том же сайте другой заказ.

«Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина. Он высказал ей претензии, после чего незнакомка прекратила разговор», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.