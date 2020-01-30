Заказавший через интернет умные часы пензенец получил на почте кусок мыла
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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, совершенного в отношении 27-летнего жителя Пензы, который заказал через интернет умные часы стоимостью около 4 тыс. рублей, а при получении посылки на почте обнаружил вместо оплаченного товара хозяйственное мыло.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Он позвонил по контактному номеру, однако ему никто не ответил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что тогда мужчина оформил на том же сайте другой заказ.
«Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина. Он высказал ей претензии, после чего незнакомка прекратила разговор», — сказали в полиции.
В пресс-службе пояснили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.