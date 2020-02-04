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Житель Пензы напал на магазин с зажигалкой в виде пистолета

11:54 | 04.02.2020 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Молодой человек с зажигалкой в виде пистолета напал ночью на магазин в Первомайском районе Пензы, откуда похитил бутылку алкоголя стоимостью около 100 рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы напал на магазин с зажигалкой в виде пистолета

Фото: 58.мвд.рф

«Работники восприняли действия злоумышленника как реальную угрозу своей жизни и здоровью и не стали препятствовать ему», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что подозреваемого в разбое, которым оказался житель Пензы 2001 года рождения, удалось задержать в течение нескольких часов.

«Он был опрошен и признался в содеянном. Установлено, что после нахождения в ночном клубе злоумышленник, будучи в состоянии опьянения, решил продолжить распитие спиртных напитков, однако денег на алкоголь у него не было, а продажа такой продукции по ночам запрещена. Поэтому он совершил нападение на продавцов, используя зажигалку, по внешним признакам схожую с пистолетом», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

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