Подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Пензы задержан в Волгограде Криминал

Волгоград, 10 февраля 2020. PenzaNews. 25-летний безработный задержан в Волгограде по подозрению в сбыте наркотиков на территории ряда городов, в числе которых — Ростов-на-Дону, Воронеж, Пенза и Саратов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области.

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«Установлено, что противоправной деятельностью он занимался с августа прошлого года. Закупая у поставщика в Москве оптовые партии, волгоградец расфасовывал наркотики на мелкие дозы и затем сбывал их через тайники-закладки», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что при досмотре задержанного, в его машине и по месту жительства в общей сложности было изъято более 5 кг гашиша 1,6 кг таблеток с наркотической смесью, содержащей психоактивное вещество и 24 грамма кокаина.

«По имеющимся сведениям, мужчина намеревался реализовать эту партию наркотиков за 11 млн. рублей», — отметили в ГУ МВД.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.