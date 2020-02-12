Жительница Пензы лишилась более 50 тыс. рублей при заказе путевки в черноморский санаторий Криминал

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. 44-летняя жительница Пензы лишилась более 50 тыс. рублей при заказе путевки в черноморский санаторий через интернет.

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«По словам женщины, она нашла сайт, внешне похожий на интернет-ресурс расположенного в Краснодарском крае санатория, и оставила заявку на бронирование номера на 10 дней. В тот же день по электронной почте жительница Пензы получила письмо, в котором содержались договор, квитанция, лист бронирования и счет на оплату. Следуя полученным инструкциям, она перевела на банковский счет 54 тыс. 250 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии женщина попыталась дозвониться по номерам, указанным на сайте, но по ним никто не отвечал.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.