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Жительница Пензы лишилась более 50 тыс. рублей при заказе путевки в черноморский санаторий

10:01 | 12.02.2020 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. 44-летняя жительница Пензы лишилась более 50 тыс. рублей при заказе путевки в черноморский санаторий через интернет.

Жительница Пензы лишилась более 50 тыс. рублей при заказе путевки в черноморский санаторий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, она нашла сайт, внешне похожий на интернет-ресурс расположенного в Краснодарском крае санатория, и оставила заявку на бронирование номера на 10 дней. В тот же день по электронной почте жительница Пензы получила письмо, в котором содержались договор, квитанция, лист бронирования и счет на оплату. Следуя полученным инструкциям, она перевела на банковский счет 54 тыс. 250 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии женщина попыталась дозвониться по номерам, указанным на сайте, но по ним никто не отвечал.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.

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