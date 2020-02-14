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В Пензе задержаны мужчины, сливавшие бензин из чужих машин

10:14 | 14.02.2020 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали четверых мужчин, которые в ночное время сливали бензин из припаркованных на улице Ново-Казанской в Пензе автомобилей.

В Пензе задержаны мужчины, сливавшие бензин из чужих машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, действия злоумышленников заметил бдительный жилец одного из домов, который наблюдал за ними из окна и незамедлительно передал информацию о происходящем в правоохранительные органы.

«Подъезжая к месту происшествия, росгвардейцы обратили внимание на автомобиль, который пытался выехать из двора. Стражи порядка остановили подозрительное транспортное средство и, обратившись к водителю, выяснили, что документы на право управления машиной у него отсутствуют. При осмотре автомобиля было обнаружено семь канистр с бензином», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что находившиеся в салоне мужчины признались в содеянном.

«Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в УМВД России по городу Пензе», — пояснили в управлении.

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