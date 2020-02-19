Под Пензой водителю назначено 200 часов обязательных работ за пьяную езду Криминал

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года назначено в Бессоновском районе Пензенской области водителю, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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«В ноябре 2019 года, находясь в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области, мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством, вновь умышленно находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он добавил, что водитель согласился с предъявленным ему обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.