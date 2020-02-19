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Под Пензой водителю назначено 200 часов обязательных работ за пьяную езду

10:36 | 19.02.2020 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года назначено в Бессоновском районе Пензенской области водителю, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Под Пензой водителю назначено 200 часов обязательных работ за пьяную езду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре 2019 года, находясь в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области, мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством, вновь умышленно находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он добавил, что водитель согласился с предъявленным ему обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.

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