В Пензе в неработающем кафе на полу среди битой посуды обнаружен пьяный мужчина Криминал

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии, которые ночью после срабатывания охранной сигнализации оперативно прибыли к закрытому кафе на улице Ново-Казанской в Пензе, дождались владельца и после этого зашли внутрь, обнаружили на втором этаже пьяного мужчину, лежавшего на полу.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Вокруг него валялась битая посуда», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что 31-летний злоумышленник, повредивший входную дверь в заведение, задержан.

«Выяснилось, что мужчина проживает в Пачелме, но как он оказался в Пензе и зачем проник в кафе, задержанный пояснить не смог. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в УМВД России по городу Пензе», — сказали в управлении.