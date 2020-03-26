В Пензе бухгалтер лишилась денег, стремясь подготовиться к грядущей проверке Криминал

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Главный бухгалтер одной из организаций Пензы лишилась денег после звонка телефонного мошенника, который представился проверяющим в сфере пожарной безопасности.

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«Мужчина сказал, что в компанию с проверкой направляются четыре женщины, у одной из которых день рождения, и для нее необходимо купить букет. Звонивший назвал номер телефона доставки цветов. Женщина позвонила по нему и договорилась о доставке букета стоимостью 6 тыс. 270 рублей, после чего перевела деньги на счет банковской карты, который продиктовал незнакомец», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.