EN
16:57:54 Четверг, 26 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бухгалтер лишилась денег, стремясь подготовиться к грядущей проверке

11:51 | 26.03.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Главный бухгалтер одной из организаций Пензы лишилась денег после звонка телефонного мошенника, который представился проверяющим в сфере пожарной безопасности.

В Пензе бухгалтер лишилась денег, стремясь подготовиться к грядущей проверке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина сказал, что в компанию с проверкой направляются четыре женщины, у одной из которых день рождения, и для нее необходимо купить букет. Звонивший назвал номер телефона доставки цветов. Женщина позвонила по нему и договорилась о доставке букета стоимостью 6 тыс. 270 рублей, после чего перевела деньги на счет банковской карты, который продиктовал незнакомец», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
«Горводоканал» отремонтирует участок трубопровода напорной канализации на улице Аустрина В Пензенской области проезд для ветеранов и инвалидов войны будет бесплатным с 3 по 12 мая
В суд подано заявление с требованием обязать жительницу Пензы вернуть маткапитал При пожаре в Явлейке погибла пожилая женщина
Васянин назвал одним из главных результатов «Лидеров России» возможность работать с Никитиным На регистрацию брака в ЗАГС из-за коронавируса рекомендовано приглашать не более 10 гостей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама