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В Пензенской области возбуждено дело по факту кражи автомобиля «Mercedes» с оружием

11:58 | 27.03.2020 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» — возбуждено в Пензенской области.

В Пензенской области возбуждено дело по факту кражи автомобиля «Mercedes» с оружием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Неверкинского района обратился с заявлением о краже 51-летний житель Пензы. Он сказал, что в дневное время находился на базе отдыха возле села Октябрьского по рабочим делам в одном из домиков, дверь которого была не заперта. Когда он проснулся, то обнаружил, что из брюк пропали ключи от автомобиля «Mercedes», который был припаркован рядом с базой отдыха. Исчезла и сама машина. Мужчина пояснил, что в салоне иномарки находилось принадлежащее ему на законных основаниях оружие — два охотничьих ружья и два травматических пистолета», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия лежала записка, адресованная гражданину.

«В ней говорилось о том, что пора возвращать долги и есть коллективная жалоба на действия мужчины. На вопрос о том, кто мог предъявить ему подобные финансовые претензии, владелец машины ответить конкретно затруднился в связи с тем, что круг таких лиц оказался многочисленным. Первоначально в число подозреваемых, которых сотрудники уголовного розыска проверяли на возможную причастность к совершению преступления, вошли более десяти человек», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что спустя несколько дней была установлена личность предполагаемого злоумышленника, им оказался 28-летний житель Городищенского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, который трудился у потерпевшего и занимался строительными работами.

«Оперативники задержали его в Пензе, где он скрывался в квартире своих знакомых. Похищенную иномарку сотрудники уголовного розыска обнаружили в Первомайском районе областного центра. Подозреваемый признался в содеянном», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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