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В Пензе виновник смертельного ДТП приговорен к 6 годам лишения свободы

14:17 | 09.04.2020 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. 30-летний житель Пензы приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за совершение смертельного ДТП неподалеку от автодрома «Вираж», после которого он скрыл от сотрудников правоохранительных органов, что находился за рулем машины, сбившей пешехода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе виновник смертельного ДТП приговорен к 6 годам лишения свободы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 19 ноября 2019 года молодой человек, не имевший водительского удостоверения, управлял автомобилем «Ford Focus ZX4». На нерегулируемом пешеходном переходе вблизи здания №127 на улице Большой Арбековской он не снизил скорость и не пропустил 52-летнего мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина себя участником ДТП и водителем транспортного средства не признал.

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«Во избежание уголовной ответственности за содеянное нарушитель попросил свою сожительницу, находившуюся в салоне автомобиля в качестве пассажира, сказать сотрудникам полиции о том, что именно она произвела наезд на пешехода», — отметила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что суд квалифицировал действия злоумышленника как оставление места ДТП и, помимо назначения основного наказания, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

«Удовлетворен гражданский иск сына погибшего о возмещении морального вреда в размере 1 млн. рублей, а также расходов на погребение», — добавила старший помощник прокурора региона.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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