В Пензе вблизи «Виража» насмерть сбит пешеход Происшествия

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП неподалеку от автодрома «Вираж» в Пензе, в результате которого погиб пешеход 1967 года рождения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, во вторник, 19 ноября, в 18.50 у здания №127 на улице Большой Арбековской водитель автомобиля «Ford Focus» – женщина 1988 года рождения допустила наезд на пешехода. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце октября 2019 года на улице Большой Арбековской в Пензе были установлены новые светофоры. Ими оборудован пешеходный переход в районе пересечения с 1-м Онежским проездом, 5-м проездом Кольцова и дорогой, ведущей к автодрому «Вираж».

Пока светофоры не функционируют.