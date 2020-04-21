EN
16:33:24 Вторник, 21 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 180

В Пензенской области суд прекратил уголовное дело в отношении адвоката

10:08 | 21.04.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Суд в Пензенской области прекратил уголовное дело в отношении адвоката, которому вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В Пензенской области суд прекратил уголовное дело в отношении адвоката. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года адвокат предложил своему знакомому, не имеющему постоянного источника дохода и нуждающемуся в денежных средствах, за вознаграждение в размере 30 тыс. рублей выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился. В апреле 2019 года мужчина, введенный злоумышленником в заблуждение относительно правомерности образования юридического лица, представил в налоговую инспекцию свой паспорт и пакет документов, подготовленных адвокатом, на основании которых ООО было зарегистрировано, в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Читайте также

Завершено расследование дела о нелегальном банке, через который прошло 6,6 млрд. рублей

Она добавила, что в мае прошлого года адвокат вновь предложил мужчине 30 тыс. рублей, чтобы тот выступил учредителем еще одного юридического лица, которое в итоге было создано в следующем месяце.

«Противоправные действия были совершены адвокатом для осуществления личного управления данными юридическими лицами. Он полностью признал вину в инкриминируемом деянии. В ходе следствия от него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено. Принято решение о прекращении уголовного дела и назначении адвокату судебного штрафа в размере 70 тыс. рублей», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, решение суда пока не вступило в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
Вынесен приговор по делу о ДТП под Сердобском, где иномарка насмерть сбила ребенка Пензенский драмтеатр вместе с драматургами запустил проект «Из-под пера онлайн»
В Пензе синхронизированы работы по ремонту дорог и сетей Пенсионерка стала жертвой мошенничества в надежде получить выплату в связи с самоизоляцией
Заключительный этап олимпиады школьников в очном формате проводиться не будет В Пензенской области проведено более 20 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement