В Пензенской области суд прекратил уголовное дело в отношении адвоката Криминал

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Суд в Пензенской области прекратил уголовное дело в отношении адвоката, которому вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

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«Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года адвокат предложил своему знакомому, не имеющему постоянного источника дохода и нуждающемуся в денежных средствах, за вознаграждение в размере 30 тыс. рублей выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился. В апреле 2019 года мужчина, введенный злоумышленником в заблуждение относительно правомерности образования юридического лица, представил в налоговую инспекцию свой паспорт и пакет документов, подготовленных адвокатом, на основании которых ООО было зарегистрировано, в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что в мае прошлого года адвокат вновь предложил мужчине 30 тыс. рублей, чтобы тот выступил учредителем еще одного юридического лица, которое в итоге было создано в следующем месяце.

«Противоправные действия были совершены адвокатом для осуществления личного управления данными юридическими лицами. Он полностью признал вину в инкриминируемом деянии. В ходе следствия от него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено. Принято решение о прекращении уголовного дела и назначении адвокату судебного штрафа в размере 70 тыс. рублей», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, решение суда пока не вступило в законную силу.